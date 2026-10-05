Primo incontro per MagraNet, Magni: “Aggregazione produce risultati strategici e operativi”

Imprenditori e un’ampia presenza istituzionale hanno accompagnato “La rete, il fiume, il territorio”, il primo evento pubblico di MagraNet, ospitato al Ristorante Crab di Ameglia, sul fiume Magra. Un incontro che ha restituito il valore del percorso compiuto dalle 13 imprese della rete e ne ha messo in evidenza l’anima tecnica: costruire una conoscenza condivisa del fiume e tradurla in servizi, proposte e progetti concreti. A coronare il lancio, il sostegno della Regione Liguria, espresso dall’assessore Giacomo Raul Giampedrone. La serata è stata moderata da Pietro Angelini, direttore generale di Navigo e TEM di MagraNet. Nei saluti istituzionali sono intervenuti Umberto Galazzo, sindaco di Ameglia, l’assessore Luca Ponzanelli del comune di Sarzana, Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia della Spezia, Roberto Valettini, presidente della Provincia di Massa-Carrara, il comandante Alessio Morelli, l’onorevole Frijia e la senatrice Pucciarelli. Il presidente Matteo Magni ha presentato la rete e il percorso che ha portato alla sua nascita.















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