Raccolta ingombranti nel fine settimana a Isola e Biassa

Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si svolgerà sabato 10 ottobre a Isola (Via Marconi c/o Chiesa Isola) e domenica 11 ottobre a Biassa (Via Filzi incrocio Via Delle Polle). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc..

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