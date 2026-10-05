Resa forzata del prete al bando per la spiaggia a Spotorno, ancora polemiche sul nuovo PUD

Spotorno. “Ci sono decisioni amministrative che si misurano in metri quadrati e altre che si misurano sul valore della vita delle persone. La resa forzata dei Bagni Sant’Antonio e la rinuncia dei padri Barnabiti della Fondazione Santi Donato e Carpoforo — guidati da Don Borghi — non sono una semplice pratica burocratica che si chiude: rappresentano la testimonianza di un atteggiamento arido, spietato e privo di cuore, assunto da un’amministrazione che ha deliberatamente scelto di voltare le spalle alla solidarietà e ai più deboli”.

A denunciare senza mezzi termini la gravità dell’operato della giunta, unendo Liguria e Lombardia, sono Camilla Ciccarelli, consigliere comunale di Spotorno, e Luigi Dittonghi, sindaco di Veduggio con Colzano, comune in provincia di Monza e Brianza, dal quale ogni estate arrivano generazioni di famiglie e visitatori.

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