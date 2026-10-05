Rete Liguria chiede piano monitoraggio Pfas con prelievi di sangue, tra i territori individuati anche Sarzana

La Rete Liguria Bene Comune rende pubblica una proposta di mozione volta all’attivazione di un piano straordinario di biomonitoraggio umano per PFAS “rivolto – si legge nel documento – alla popolazione residente nei comuni a maggiore esposizione ambientale”, con priorità per una serie di zone; la proposta di mozione, informano i promotori, sarà inviato a tutti i gruppi consiliari della Regione Liguria. “Hanno un nome che pare una formula da laboratorio, e invece sono la cosa più concreta che esista: sono nell’acqua che beviamo, nel latte che diamo ai bambini, nel sangue di chi non ha mai saputo di averli. Si chiamano PFAS. Li chiamano ‘inquinanti eterni’, e chi li ha battezzati così non ha esagerato: non si spezzano, non scompaiono, non perdonano – si legge nel comunicato con cui Rete Liguria presenta l’iniziativa -. Ci domandiamo una cosa semplice, e la domandiamo ad alta voce. Come si fa a sapere di avere il veleno nei pozzi e a non voler sapere quanto ne abbiamo nel corpo? Come si fa a misurare l’acqua per anni e a non misurare mai le persone? Questa non è prudenza. È un modo elegante di voltare la testa dall’altra parte. E la Liguria, su questo, la testa l’ha voltata già troppo a lungo”.

“Dai dati Arpal e dalle indagini indipendenti (tra cui il rapporto Greenpeace Acque senza veleni), la Liguria risulta tra le regioni italiane con la più alta percentuale di campioni di acqua potabile contaminati da PFAS – proseguono da Rete Liguria -. Situazioni critiche sono state accertate a Rapallo, Camogli e Zoagli (pozzi S.ANNA 4–5), a Borgio Verezzi (dove è in vigore dal settembre 2026 un divieto di uso alimentare dell’acqua di rete per PFAS), nei bacini dei fiumi Polcevera e Scrivia, e in diversi comuni costieri tra Genova, Imperia, Albenga, Savona e Sarzana. A ciò si aggiunge la Val Bormida ligure, area storicamente esposta a un mix di inquinanti industriali (sito ACNA di Cengio e polo chimico), per la quale è ragionevole valutare anche l’esposizione a PFAS. Nonostante le evidenze ambientali, in Liguria non esiste ancora un programma regionale di biomonitoraggio umano che consenta di misurare i livelli di PFAS nel sangue della popolazione, correlarli alle fonti di esposizione e orientare misure di prevenzione e screening sanitario. Esperienze analoghe in Veneto e in Piemonte dimostrano invece che tali programmi sono strumenti essenziali per tutelare la salute pubblica. Per questo la Rete Liguria propone una mozione che impegna la giunta regionale ad attivare, entro 120 giorni, un piano di prelievi ematici volontari per la determinazione di PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS e altri PFAS prioritari, con priorità per i residenti nelle aree sopra indicate e criteri di attenzione per gruppi vulnerabili (bambini, donne in età fertile, soggetti con patologie croniche)”.

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