Sara Marzolino travolta e uccisa in via Buozzi, la guardia giurata che guidava a 90 km/h patteggia meno di due anni

Genova. Ha patteggiato un anno e dieci mesi, con la sospensione condizionale della pena, la guardia giurata di 52 anni che, nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2025 ha travolto e ucciso la 22enne di Reggio Emilia Sara Marzolino che stava attraversando via Bruno Buozzi.

Il 52enne, difeso dall’avvocato Fabio La Mattina, era accusato di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Andava a 91 km all’ora – ha stabilito la perizia – e la ragazza, che stava attraversando in un punto privo di strisce pedonali, era stata sbalzata su un semaforo a 26 metri di distanza. Un impatto violentissimo e nessuna possibilità di scampo per Sara, che era morta sul colpo sotto gli occhi dell’amica che si trovava pochi metri dietro di lei.

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