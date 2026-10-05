Savona, la delusione di Schirru dopo il pari: “Siamo dispiaciuti, serviva più attenzione”

C’è un po’ di delusione nell’ambiente Savona dopo il pari per 1-1 contro il Campomorone. Non tanto per la prestazione, per larghi tratti incoraggiante, ma soprattutto per il risultato, visto che i biancoblù sono stati in controllo per un’ora di partita e hanno subito gol solo nel finale.

Il capitano Michele Schirru ha commentato così a partita: “Siamo molto dispiaciuti. Sicuramente dopo il vantaggio abbiamo perso le distanze, non so se per un motivo mentale o fisico. In mezzo al campo abbiamo un po’ patito e purtroppo è finita così”.

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