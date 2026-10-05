Spezia, i 120 anni in un album da collezione. Capolupo, Candelari e Limonelli: “Siamo un grande gruppo”

È iniziata la settimana che accompagnerà lo Spezia verso i suoi 120 anni di storia e oggi, alla Coop del centro commerciale Le Terrazze, è stato presentato un album speciale dedicato al club bianco. Un viaggio attraverso le immagini più significative della storia aquilotta, dalla fondazione fino ai giorni nostri, che i tifosi potranno costruire attraverso una raccolta di figurine realizzata in collaborazione con Coop, partner del lancio. A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stato il meet and greet con Samuele Capolupo, Carmelo Limonelli e Pietro Candelari, che hanno incontrato i sostenitori presenti e parlato anche del momento della squadra, reduce dalla vittoria contro la Reggiana.

Proprio il terzino Capolupo ha guardato alla celebrazione dei 120 anni con entusiasmo: “Celebrare i 120 anni dello Spezia è una cosa magnifica, farlo quest’anno ancora di più. Speriamo di portare a casa una bella vittoria sabato”. Inevitabile il riferimento alla partita di ieri: “Con la Reggiana sapevamo fosse una partita importante per la classifica, siamo molto contenti per il risultato ma sappiamo che la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare così. Ieri l’importante erano i tre punti, le espulsioni possono capitare e sono d’accordo con il mister quando dice che non l’ho gestita con esperienza. Ma sono molto contento di come abbiamo affrontato ieri il primo e il secondo tempo”. Un momento importante anche per Limonelli, alla sua prima esperienza lontano da casa: “Le emozioni sono belle. I tifosi e la piazza sono importanti, è una cosa magnifica e stupenda, mi sto trovando benissimo in quella che è la mia prima esperienza fuori casa. È la mia prima volta per tutti. Sono molto timido fuori dal campo ma dentro mi trasformo, sono un’altra persona”. Il giovane centrocampista ha poi sottolineato il rapporto con Marco Turati e la forza del gruppo: “Conosco il mister da tre anni e mi aiuta molto, siamo una squadra fortissima e giovane. Il campionato è lungo, vediamo che succederà ma speriamo bene. Non ci aspettavamo un inizio così importante, ma vogliamo rimanere sempre lì sopra. Siamo un grande gruppo, giovane, e l’aquila vola!”, dice sorridendo.

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