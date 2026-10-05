Sturla, dopo anni di paura completato e collaudato lo scolmatore del rio Chiappeto-Vernazza

Genova. Dopo anni di paura e continua ritardi è stato completato e collaudato l’intero complesso di interventi per la messa in sicurezza del rio Chiappeto-Vernazza, comprensivi dello scolmatore e della sistemazione idraulica del torrente Sturla. Ad annunciarlo in una nota è il Comune di Genova.

In realtà l’opera risultava già funzionante dalla fine del 2024, come spiegava anche il consorzio Csi che ha eseguito i lavori insieme alla Pac di Bolzano. Tra le opere mancanti c’erano il rivestimento della galleria, che però è già stata utilizzata in caso di piena, e le viabilità di sponda in attraversamento del torrente Sturla.

» leggi tutto su www.genova24.it