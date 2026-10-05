Taric, il Comune: “Oltre 220mila euro di agevolazioni per le famiglie in difficoltà”

La Giunta comunale della Spezia ha approvato le linee di indirizzo per le agevolazioni sulla tariffa rifiuti corrispettiva (Taric) 2026, mettendo a disposizione 225 mila euro per le famiglie in difficoltà. La misura si affianca al bonus sociale rifiuti nazionale, riconosciuto in automatico a chi presenta la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’istituto nazionale previdenza sociale (Inps).

Il sindaco Pierluigi Peracchini dichiara: “Una misura concreta a sostegno delle famiglie spezzine: stanziamo 225 mila euro per garantire l’esenzione totale dalla Taric ai nuclei con Isee fino a 7.954,05 euro e una riduzione del 50% per quelli con Isee fino a 9.663,42 euro. Un provvedimento comunale che quest’anno si aggiunge al bonus sociale nazionale e che conferma una scelta politica precisa della nostra Amministrazione: tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e destinare le risorse a chi si trova maggiormente in difficoltà. Continuiamo a portare avanti politiche attente alla sostenibilità dei conti, ma allo stesso tempo capaci di tradursi in aiuti reali per i cittadini, senza lasciare indietro nessuno”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com