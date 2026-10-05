Truffe, allarme a Follo: “Non fate entrare sconosciuti in casa”

A Follo torna a crescere l’attenzione sul fronte delle truffe agli anziani e delle intrusioni con il pretesto più disparato. L’ultimo episodio in ordine di tempo, almeno tra quelli conosciuti e acclarati, ha riguardato una signora residente in piazza Giacomo Matteotti, proprio a pochi passi dal palazzo comunale. Un caso che si inserisce in una serie di segnalazioni sulle quali stanno lavorando i carabinieri, con particolare attenzione a Follo e alla bassa Val di Vara. Le modalità sono diverse, ma tra quelle più ricorrenti c’è la cosiddetta truffa del falso incidente. Il copione è ormai noto: la telefonata con la notizia di un incidente stradale che avrebbe coinvolto un figlio o un familiare, la richiesta urgente di denaro per evitare conseguenze giudiziarie e, in alcuni casi, l’arrivo a casa di qualcuno incaricato di ritirare contanti, gioielli o altri oggetti di valore.















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