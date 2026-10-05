Uccise la moglie sul posto di lavoro: condannato all’ergastolo

Ergastolo per Umberto Efeso: la Corte d’Assise ha condannato il 58enne per l’omicidio dell’ex moglie Tiziana Vinci, avvenuto il 13 agosto 2025 nella villa dove la donna lavorava. La sentenza accoglie la richiesta della pm Federica Mariucci, ritenendo l’imputato responsabile del delitto compiuto in violazione del divieto di avvicinamento per stalking. Prima della decisione, Efeso ha reso dichiarazioni spontanee chiedendo scusa.
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