Venerdì al Dialma “Sebben che siamo donne – Le straOrdinarie vite delle 21 Madri costituenti”

In occasione della ricorrenza degli ottant’anni dal voto alle donne, Anpi La Spezia e Coordinamento Femminile Anpi La Spezia offrono alla cittadinanza lo spettacolo “Sebben che siamo donne – Le straOrdinarie vite delle 21 Madri costituenti” a cura dell’associazione culturale il Gabbiano di Pisa in collaborazione con AtTieSSe e FITA PISA. La rappresentazione si terrà venerdì 9 ottobre presso l’auditorium del Dialma Ruggiero della Spezia, in via Monteverdi 117, alle 17.30. “Il 2 giugno 1946 segna, nella storia d’Italia, più di un dato rilevante: si celebrano le prime libere elezioni dal 1924, con diritto di voto per tutti i cittadini italiani maggiorenni e, per la prima volta su scala nazionale, anche per tutte le cittadine donne, che nel marzo dello stesso 1946 avevano già potuto esprimere la loro volontà politica alle elezioni amministrative – si legge in una nota di presentazione dello spettacolo -. Contemporaneamente, a elettori e elettrici vengono consegnate le schede per la scelta fra monarchia e repubblica e per l’elezione dei deputati dell’Assemblea costituente, a cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale. Nasce così la Repubblica italiana e sono 556 i deputati eletti: tra loro 21 donne, che prendono parte ai lavori che fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948 danno vita alla carta costituzionale della neonata repubblica e, più in generale, all’azione dei governi che si susseguono in quel periodo. Quel giorno, qualcosa di profondo cambiò. Quel giorno non si scelse soltanto tra monarchia e repubblica, ma si sancì un principio che avrebbe ridisegnato la vita del Paese. Da quel giorno le donne avevano finalmente voce e volto nella politica italiana. Ventuno donne diversissime tra loro entrarono all’Assemblea costituente, unite da una missione: dare forma a una Costituzione che non dimenticasse le donne. Insieme, con storie e visioni diverse, seppero essere unite nella sfida più grande: scrivere una Costituzione che parlasse davvero a tutte e tutti. Oggi il loro esempio ci parla ancora. Non solo come simbolo della conquista di diritti, ma anche come modello di un modo diverso di fare politica: concreto, inclusivo, vicino alle persone. Lo spettacolo (giunto alla sua decima replica in pochi mesi, girando tra la Toscana e la Calabria) ci porta nelle storie, ordinarie e stra-ordinarie al tempo stesso, di alcune delle 21 ‘Madri costituenti’, facendoci ‘affacciare’ nelle loro vite, nei loro sogni, nelle lotte quotidiane e nelle loro piccole grandi conquiste, per conoscere più da vicino il loro fondamentale contributo alla stesura della nostra Costituzione. Tra parole, documenti, immagini e musica, racconta un pezzo della storia d’Italia”.

L’ideazione dello spettacolo è di Daniela Bertini, direttrice artistica dell’associazione Il Gabbiano, ma i contributi alla ricerca storica sono frutto di un lavoro di gruppo, di donne e uomini dell’associazione Il gabbiano di San Giuliano Terme e dell’associazione AtTieSse di Vecchiano, che insieme hanno realizzato e portano in scena il testo definitivo, con i contributi fondamentali di Mike Ricci e Massimo Canneti, autori di quasi tutti i testi messi in scena.

Ingresso libero su prenotazione 3475372977 / 3397533094















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