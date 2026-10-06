“Borghetto in Festa”, l’11 ottobre torna la kermesse tra sport, inclusione e mongolfiere

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito è pronto per la seconda edizione di “Sport, Inclusione e Spettacolo! Borghetto in festa!”.

Anche per questa seconda edizione, Piazza Libertà e tutto il lungomare Matteotti si trasformeranno in un vero palcoscenico all’aria aperta, per un’intera giornata dedicata allo sport, all’inclusione e al divertimento per grandi e piccini, con attività completamente gratuite, pensate per scoprire il valore dello sport come occasione di incontro, crescita, partecipazione e condivisione.

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