Capolupo out con il Gubbio, prende corpo l’ipotesi Mateju a sinistra

Salterà la partita con il Gubbio per squalifica, Samuele Capolupo, il difensore dello Spezia che fino a questo momento non aveva saltato un match sin dall’inizio del campionato. Il classe 2006, espulso nel finale della partita con la Reggiana per somma di ammonizioni, sarà costretto ad osservare dagli spalti la sfida di questo sabato, lasciando scoperta quella corsia mancina che aveva trovato un degno proprietario. E senza il giovane in prestito dal Monza, per Turati si apre l’interrogativo: chi giocherà a sinistra?

Il sostituto naturale per quel ruolo è Damiano Cancellieri, tra i più brillanti dello Spezia ad inizio stagione, pur giocando sulla corsia di destra. Fermo ai box per un fastidio alla schiena dovuto ad un’ernia, il difensore è tornato a disposizione per la partita con la Reggiana, dove non è sceso in campo nel finale per i pochi allenamenti nelle gambe, ma questa settimana riprenderà le sedute con la squadra e sarà convocato per la sfida al Gubbio. Difficile però ipotizzare un suo utilizzo dall’inizio per la sfida di sabato viste le settimane di assenza, motivo per cui l’ipotesi che più sta prendendo corpo porta ad Ales Mateju sulla corsia di sinistra, con Jeremy Oyono a destra.

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