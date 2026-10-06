Chiavari: al Museo Diocesano laboratori dedicati ai piccoli

Dal Museo Diocesano di Chiavari

Continua il ciclo di laboratori dedicato ai bambini e alle famiglie, grazie alla collaborazione con “Lilliput, a piccoli passi nei musei”. Dopo il successo del primo appuntamento nel mese di ottobre, il Museo Diocesano di Chiavari apre nuovamente le sue porte ai più piccoli e alle loro famiglie per un pomeriggio interamente dedicato all’apprendimento attraverso lo strumento del gioco. La rassegna è incentrata sul tema della scultura in legno, creando un legame diretto con Sensus, il ciclo itinerante di incontri culturali del territorio curato dal Museo Diocesano in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali, Arte Sacra ed Edilizia di Culto della Diocesi di Chiavari.

L’appuntamento per la prossima data è fissato per sabato 10 ottobre dalle ore 15.30: i bambini entreranno a far parte di una vera e propria bottega barocca, imparando a conoscere tutti i trucchi degli antichi scultori e i segreti alla base degli straordinari colori che contraddistinguono le statue lignee del Seicento e del Settecento. Attraverso percorsi pedagogici basati sul gioco e ideati su misura per la fascia 4-11 anni, i bambini apprenderanno che il colore non è un semplice elemento decorativo, ma un linguaggio ricco di storie e significati nascosti da decodificare. Un’opportunità unica per toccare con mano la storia e scoprire da vicino il fascino di queste antiche tradizioni!

I dettagli del prossimo appuntamento: Sabato 10 ottobre ore 15:30 – 19:30: “A tutto colore! segreti, magie e trasformazioni”. Pomeriggio dedicato alle famiglie per scoprire insieme il significato simbolico del colore nell’arte e “cucinare” insieme in prima persona i colori come in una grande bottega barocca. Prenotazione obbligatoria tramite EventBrite.

» leggi tutto su www.levantenews.it