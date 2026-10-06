Chiavari. Messuti: “Grazie, la strada è privata, l’intervento è già previsto”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari
«Ancora una volta si costruisce una polemica evitando di raccontare un elemento essenziale: la strada che conduce al Santuario delle Grazie non è di proprietà comunale, ma privata. Il Comune dispone di un diritto d’uso e, proprio per questo, non può sostenere integralmente i costi di un intervento di messa in sicurezza che interessa anche proprietà private. La nostra Amministrazione non è rimasta ferma: la sistemazione della strada è stata inserita nella programmazione triennale e abbiamo già previsto le risorse per la quota di nostra competenza. Per procedere è però necessario definire un accordo con gli altri soggetti coinvolti, ai quali spetta sostenere la restante parte della spesa. La soluzione su cui stiamo lavorando prevede che sia il Comune a realizzare direttamente l’intervento, con il successivo rimborso da parte dei privati delle rispettive quote – continua il primo cittadino – Siamo pronti a fare la nostra parte, ma dobbiamo agire nel rispetto delle competenze e degli obblighi che ricadono anche sui proprietari. Non siamo quindi di fronte a una situazione nella quale il Comune possa intervenire unilateralmente e sostenere l’intero costo dell’opera. Prima di lanciare accuse sarebbe opportuno conoscere fino in fondo atti, proprietà e responsabilità. Altrimenti si finisce per trasformare una questione concreta, sulla quale stiamo lavorando per arrivare a una soluzione, nell’ennesima polemica costruita senza rappresentare correttamente i fatti» conclude Messuti.
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