Chiavari: si inaugura il nuovo centro civico a Ri Basso

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Domenica 11 ottobre, alle ore 15.30, sarà inaugurato il nuovo Centro Civico di Ri Basso, in piazza Del Buono. Il programma prevede il taglio del nastro, la visita ai nuovi spazi ed un rinfresco aperto a tutti. Nel corso del pomeriggio, dalle 16 alle 18, il Centro per le Famiglie Tigullio proporrà inoltre diversi laboratori dedicati ai più piccoli, con attività di arte, musica e lettura. L’inaugurazione segna il completamento di un intervento che ha portato alla realizzazione di una nuova struttura multifunzionale al servizio del quartiere. L’edificio è composto da due sale. La sala B, di circa 100 metri quadrati, è stata destinata dal Comune, in uso non esclusivo e gratuito, alla Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri, che potrà utilizzarla per attività sociali, culturali, formative e ricreative rivolte al quartiere e alle famiglie. Sul lato opposto trova invece spazio l’area ristoro, composta dal bar, dalla sala A e dalla veranda esterna.

«Quello che inauguriamo a Ri Basso non è semplicemente un nuovo edificio, ma uno spazio che restituisce centralità alla vita di quartiere – dichiara il sindaco Federico Messuti – Abbiamo voluto creare un luogo aperto, frequentato durante tutta la giornata e capace di mettere insieme famiglie, associazioni, bambini e attività. È questo il senso degli interventi che stiamo portando avanti nei quartieri: non opere isolate, ma spazi che migliorano la qualità della vita e rafforzano la comunità. Piazza Del Buono oggi cambia passo e diventa ancora di più un luogo da vivere». Il nuovo Centro Civico nasce così come uno spazio aperto e multifunzionale, capace di affiancare all’area ristoro ambienti dedicati alle attività del quartiere, alle associazioni e alle famiglie, completando il percorso di riqualificazione di piazza Del Buono avviato nel 2021.

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