“Com’era Albenga”: un viaggio nel passato tra filmati inediti e memorie di comunità

Albenga. Sabato 10 ottobre, alle ore 17, l’Auditorium San Carlo di via Roma 58 ospiterà la conferenza “Com’era Albenga. Filmati del passato”, appuntamento inserito nella rassegna “Albenga Passato e Presente”, curata da Mario Moscardini e organizzata dalla Fondazione G. M. Oddi con il patrocinio del Comune di Albenga, Assessorato al Turismo e alla Cultura.

Un viaggio nella memoria della città attraverso brevi filmati capaci di riportare alla luce un’Albenga ormai lontana, fatta di mestieri, negozi, attività e consuetudini che nel corso degli ultimi ottant’anni sono scomparsi o profondamente cambiati con il naturale processo di trasformazione della società.

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