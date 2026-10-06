“Diventiamo cittadini europei”, una delegazione di studenti liguri in viaggio a Strasburgo

Genova. Oggi, lunedì 5 ottobre, è cominciato il viaggio della delegazione di studenti liguri verso la sede del Parlamento europeo a Strasburgo. I giovani, vincitori della 29esima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei: 30 giovani al Parlamento europeo”, entreranno nella sede delle istituzioni comunitarie.

Il programma prevede anche la visita delle regioni, fra Francia e Germania, che nel corso dei secoli furono teatro di aspre battaglie fra i due Paesi prima che, grazie ai Trattati di Roma del 1957, si avviasse il percorso verso una collaborazione, prima economica e poi istituzionale, fra le nazioni europee.

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