Ecco la maglia dei 120 anni dello Spezia: l’attuale bianco fuso con il primo celeste

Una maglia che racconta 120 anni di storia, partendo proprio dalle origini. Lo Spezia ha presentato oggi la divisa celebrativa dell’anniversario, unendo il tradizionale bianco al celeste carta da zucchero delle prime stagioni. Un colore arrivato in riva al Golfo grazie a Hermann Hurny, che aveva giocato nel Crystal Palace quando il club londinese vestiva ancora di celeste: “Nei primi anni di storia del club lo Spezia giocava in maglia celeste carta da zucchero. Hurni prese delle divise celesti dal Crystal Palace e le portò allo Spezia”, racconta il responsabile marketing Marco Mancinelli. Quelle divise accompagnarono lo Spezia fino al 1911, quando si passò alla maglia bianca con pantaloncini neri, diventata poi il simbolo delle Aquile. “La maglia che presentiamo unisce il nostro bianco a quel celeste di quegli anni”, aggiunge Mancinelli, sintetizzando il filo conduttore di una divisa che guarda alle radici per celebrare il presente.

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