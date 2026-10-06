Edificio ex Dogane, approvata la variante ai lavori

Cambiano alcune lavorazioni nel cantiere delle ex Dogane di Largo Fiorillo, alla Spezia. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa al primo lotto dei lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio che per alcuni anni ha ospitato anche le attività di ospitalità crocieristica prima della costruzione dell’attuale prefabbricato in uso.

La variante si è resa necessaria nel corso dell’esecuzione dell’intervento per alcune esigenze emerse durante i lavori e non previste nel progetto originario. Le modifiche, illustrate nelle relazioni del direttore dei lavori e del responsabile unico del progetto, sono state approvate ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici.

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