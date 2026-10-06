Ex Mardichi, ok al piano di caratterizzazione ambientale. Nuove indagini in vista dal cumulo di materiali contenenti amianto

Approvato il piano di caratterizzazione ambientale dell’area dell’ex caserma Mar.Di.Chi., situata in via XV giugno alla Spezia e destinata ad ospitare la nuova sede degli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate. Il via libera è arrivato al termine della conferenza dei servizi dedicata tenutasi lo scorso 1° ottobre a Palazzo civico, con la partecipazione di Comune della Spezia, Agenzia del Demanio, Provincia della Spezia e Arpal. Nel corso della seduta, il dott. Tinti, consulente dell’Agenzia del Demanio, ente proponente del piano di caratterizzazione, ha brevemente riassunto i contenuti del piano stesso. Il tecnico ha riferito che in una Fase 0 delle operazioni “su più punti sono state riscontrate difformità alle CSC (Concentrazioni soglia di contaminazione, ndr) di colonna A (destinazione verde pubblico) per metalli pesanti e alcuni congeneri IPA mentre su un punto (P1) sono state rilevate concentrazioni di mercurio superiori anche alle CSC di colonna B – si legge nel verbale della conferenza, allegato all’odierna determina comunale di approvazione del piano -. In base ai risultati ottenuti ed in accordo con la zonazione urbanistica prevista dal piano di riqualificazione del compendio ex Mar.Di.Chi sono stati ritenuti da attenzionare i punti P1 e P2, in quanto ricadenti nella superficie del compendio destinata, a seguito della riqualificazione, ad uso verde pubblico”.

“Nella Fase 1 sono state condotte indagini volte a definire con maggior precisione l’areale di pertinenza dell’anomalia chimica individuata dall’indagine precedente – si legge ancora nel verbale -, mediante la realizzazione di n.3 sondaggi a carotaggio continuo (S1, S2, S3) ubicati a breve distanza dal punto P1 interessato da elevate concentrazioni di mercurio. A differenza del campione di acqua sotterranea, che ha mostrato conformità per tutti i parametri ricercati, i campioni di suolo prelevati hanno confermato la presenza di contaminanti in concentrazioni superiori alle CSC di riferimento (colonna A, tabella 1, All.5, P. IV, Dlgs 152/2006), limitatamente all’orizzonte di suolo superficiale (0-1 m), presumibilmente da ricondursi alla presenza di frazione antropica. Le concentrazioni di contaminanti rilevate nei campioni analizzati sono comunque risultate conformi alle CSC di Col.B.”.

Nella Fase 2 poi “si è ritenuto opportuno effettuare un ulteriore approfondimento d’indagine ampliando l’areale

interessato – prosegue il documento -, procedendo mediante una ulteriore fase di prelievo ed analisi, riguardante una terna di punti d‘indagine a distanze maggiori dal presunto cosiddetto ‘hot-spot iniziale’, lungo le medesime direttrici geometriche già seguite dai primi 3 sondaggi di approfondimento della fase precedente. I risultati analitici hanno confermato nuovamente non conformità unicamente rispetto alle CSC di Col. A per i medesimi elementi (metalli e IPA) già rilevati nelle fasi precedenti di indagine”.

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