Gattorna: nel fine settimana la Sagra del fungo e della ballotta

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

La Sagra del fungo e della ballotta di Gattorna compie 40 anni. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, in piazza della Croce Rossa, torna una delle manifestazioni più longeve della Val Fontanabuona, organizzata dal Comitato Bassa Gattorna e dedicata a due prodotti tipici del territorio: funghi e castagne. “Ringrazio gli organizzatori, il Comune di Moconesi, i volontari, gli espositori e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita di una manifestazione popolare che, da quarant’anni, contribuisce a far conoscere i prodotti più rappresentativi della Val Fontanabuona. Regione Liguria c’è e sostiene con convinzione questa e altre iniziative che valorizzano le tradizioni e lo sviluppo locale dei nostri borghi e delle nostre vallate”, commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. “Si tratta di una delle manifestazioni più longeve del nostro paese, è un orgoglio che ha sempre richiamato tanti visitatori e per la frazione saranno due giornate di festa e convivialità”, ha aggiunto il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero.

Nata negli anni Ottanta in piazza Basso e successivamente trasferita in piazza della Croce Rossa, la sagra ha affiancato fin dall’inizio alla valorizzazione gastronomica un’attività divulgativa attraverso la Mostra micologica, pensata per far conoscere le diverse specie presenti sul territorio e sensibilizzare sui rischi legati alla raccolta di funghi tossici. Il programma di sabato 10 ottobre prevede alle 18 l’inaugurazione della Mostra micologica, alle 19 l’apertura degli stand gastronomici. Domenica 11 ottobre, dall’alba al tramonto, le vie di Gattorna ospiteranno la fiera di merci varie. La Mostra micologica aprirà alle 10, mentre gli stand gastronomici saranno operativi alle 12 e alle 19. Al centro del menù ci saranno i funghi, affiancati da altre specialità, tra cui la focaccia al formaggio.

“Alla sagra sarà presente anche una delegazione dell’ospedale Gaslini di Genova in quanto in tutti questi anni gli organizzatori hanno devoluto parte dell’incasso​ – ​ha spiegato il vicepresidente ​Coldiretti Genova Paolo Corsiglia ​- questo è un valore aggiunto per il territorio”. “Non solo gastronomia​ – ha detto Paolo Boccardo​, presidente Comitato Bassa Gattorna​ -, dove a farla da padrone sarà la polenta con il sugo di funghi e i funghi fritti, ​perché ci saranno anche le ballotte, castagne bollite con le quali ​i nostri avi si sfamavano mentre andava​no a lavorare nei campi. Saranno tante le iniziative e il divertimento”. “Sabato e domenica, dopo alcuni anni di assenza, torna la Mostra micologica, presente fin dalla prima edizione per volontà di Vittorio Rosasco – spiega il micologo Italo Franceschini –. Per i cercatori meno esperti sarà una buona occasione per conoscere le diverse specie di funghi e, soprattutto, imparare a riconoscere quelle tossiche e velenose”.

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