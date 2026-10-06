Il Campomorone recupera il Savona, mister Palermo: “Risultato che dà carica. L’obiettivo è salvarsi il prima possibile”

Il Campomorone porta a casa un punto dalla trasferta con il Savona. Il match del Chittolina è terminato 1-1 grazie alla rete di Diakhate nel finale che ha pareggiato quella di Silvestri a inizio ripresa. A commentare la sfida nel post partita, un soddisfatto Davide Palermo, tecnico del club genovese.

Dichiara il mister: “Il bicchiere è mezzo pieno. Questo pareggio ci dà una grande carica, è arrivato in modo meritato. Abbiamo costruito il gol con tante azioni nel secondo tempo. Il loro gol poteva destabilizzarci, invece i ragazzi sono stati bravi a tenere il campo e a crescere. Il campo era difficilissimo, la cornice di pubblico poteva fare la differenza“.

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