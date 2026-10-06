Italy’s Best Employers, ecco dove si lavora meglio in Italia: Messina e San Martino ai vertici nazionali

Liguria. Che cosa rende un’azienda un posto davvero ideale in cui lavorare? Per rispondere a questa domanda nasce “Italy’s Best Employers”, l’indagine annuale realizzata dalla società di ricerca Statista in collaborazione con “L’Economia”, supplemento del Corriere della Sera. Si tratta di un’analisi indipendente che mappa le 450 realtà aziendali ed enti che garantiscono il miglior clima lavorativo, il welfare più attento e le maggiori opportunità di crescita professionale sul territorio nazionale.

L’indagine si basa su un vasto sondaggio anonimo condotto su decine di migliaia di lavoratori in tutta Italia. Agli intervistati viene chiesto in primo luogo quanto raccomanderebbero il proprio datore di lavoro a parenti o amici, per poi passare alla valutazione delle altre realtà operanti nel medesimo settore. I parametri spaziano dall’ambiente di lavoro alla cultura aziendale, valutando le politiche retributive, i benefit e la sostenibilità, oltre alla capacità dell’azienda di favorire la conciliazione tra vita privata e professionale e di offrire prospettive di carriera.

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