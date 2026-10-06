Lo Spezia Calcio ha 120 anni, al Picco trofei e maglie storiche: “Celebriamo l’identità tra club e città”

Un viaggio lungo 120 anni di storia, nel cuore dello stadio Alberto Picco. È stato inaugurato nella serata di oggi, martedì 6 ottobre, il nuovo percorso storico che arricchisce la già elegante tribuna dell’impianto di viale Fieschi, realizzato dallo Spezia Calcio nell’ambito delle celebrazioni per il 120esimo anniversario della fondazione del club. Una trentina di metri che raccontano le diverse epoche della società bianca, dagli albori del 1906 fino ai giorni nostri, attraverso immagini, maglie, personaggi e momenti che hanno contribuito a costruire un legame profondo e indissolubile tra la squadra e la città. “Il 10 ottobre del 1906 si costituì il primo nucleo che portò allo Spezia, in quella che già era una città da 75mila abitanti, già importante. Siamo stati una delle prime società calcistiche e questi 120 anni sono stati di identità tra città e squadra, un amore che si fonde”, ha spiegato il vicepresidente dello Spezia Andrea Corradino. Da qui l’idea di trasformare la storia in qualcosa di concreto e accessibile a tutti: “Per celebrare degnamente i 120 anni abbiamo creato il percorso storico, un album di ricordi di famiglia che ora è patrimonio della gente. E vedere la risposta della gente racconta come questi 120 anni siano stati di amore continuo”.

Emozionato anche l’amministratore delegato Nicolò Peri: “Sono emozionato e onorato di essere qui in questa serata importante. Abbiamo lavorato parecchio per questo progetto ma alla fine è venuto un buon risultato che spero renda orgogliosi i nostri tifosi”. A dare forma al percorso è stato Emanuele Martera, che ha raccontato la genesi di un progetto partito ormai un anno e mezzo fa: “Sono stato chiamato per capire come raccontare la storia di questa squadra. Non era semplice disporre il materiale e la storia in questo spazio e siamo partiti con l’idea che fosse parte di un percorso che comprende tutto lo stadio”. Un racconto che non si limita alle imprese sul campo, ma attraversa le figure che hanno costruito la storia del club: “Da un lato c’è il racconto di una storia legata allo stadio, la storia di presidenti, allenatori e giocatori, con un piccolo spazio anche per la squadra attuale perché fa sentire quell’attaccamento e quell’orgoglio spezzino che si era annebbiato”.

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