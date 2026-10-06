Pd: “Denuncia Anaao Assomed conferma tutti timori che da tempo stiamo sollevando su tenuta sanità ligure”

“La denuncia di ANAAO Assomed conferma, numeri alla mano, tutti i timori che da tempo stiamo sollevando sulla tenuta della sanità ligure. In Liguria dal 2015 al 2025 abbiamo assistito a un netto calo di medici dirigenti, pari a 233 professionisti in meno che operano nella sanità ligure, passati da 3693 a 3420 a cui aggiungere 40 assunzioni nel 2025. La Liguria con questi numeri è fanalino di coda di tutte le regioni del Nord che rispetto al 2015 hanno un numero di medici superiore. La Liguria fa meglio solo di Basilicata, Calabria, Molise e dimostra una totale incapacità di investire sulle risorse professionali, puntando su contratti a tempo determinato, con percentuali che nessun’altra Regione d’Italia ha. A fronte di altre regioni che attuano una contrazione delle assunzioni a tempo determinato, in Liguria l’incremento del tempo determinato è del 128 per cento rispetto al 2015. Un disastro. Sono dati che raccontano dove questa destra sta portando la sanità ligure”. Lo dichiarano in una nota il segretario del Pd Liguria Davide Natale e la responsabile sanità del Pd Liguria Katia Piccardo commentando i numeri del rapporto del Centro studi Anaao Assomed sui dati 2015-2025.

“Mentre la Regione continua a parlare di riorganizzazione, negli ospedali mancano professionisti, aumentano i carichi di lavoro e cresce il numero di medici che decidono di andarsene – concludono Natale e Piccardo -. La riforma della sanità è ferma al palo, come purtroppo avevamo tristemente previsto, un fallimento oggi bocciato anche da medici, sindacati e tutti i lavoratori del settore. Non si può pensare di riformare la sanità senza avere prima le persone necessarie per farla funzionare e senza una visione più ampia che non guardi solo alla governance. La Regione deve raccogliere le richieste del comparto sanitario e trasformarlo in un piano concreto: un piano straordinario di assunzioni, un intervento sulle condizioni di lavoro, una vera valorizzazione economica e professionale dei medici e una programmazione seria del fabbisogno di personale. La carenza di medici ricade sui cittadini, sulle liste d’attesa e su servizi e prestazioni, garantite solo grazie all’impegno e all’abnegazione del personale in servizio tutti i giorni. La Regione smetta di rinviare e provveda subito a integrare gli organici, mettere a terra misure in grado di attrarre professionisti e non di farli scappare. Oggi questo ragionamento vale per i medici, ma lo stesso deve essere per infermieri, tecnici, OSS e personale amministrativo, su cui la Regione non investe. Se non si interviene subito il rischio è un ulteriore indebolimento del nostro sistema sanitario regionale, cosa che non possiamo accettare”.

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