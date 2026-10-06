Salone Nautico: edizione di successo, anche se mancano i numeri del fatturato

Il Salone Nautico, nella nuova adeguata marina. è stata un successo con oltre 138mila visitatori, il 10 per cento in più rispetto alla precedente edizione. Si auspica che anche il numero delle vendite e dei contratti sottoscritti sia proporzionalmente aumentato. Anche se ben difficilmente si potrà avere un dato complessivo perché non tutte le aziende svelano gli esiti della loro partecipazione. Certamente per Genova e Città metropolitana il Salone rappresenta un fattore di crescita sia per le aziende nautiche che vi hanno sede sia per l’indotto che produce. La prossima edizione dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.

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