‘Santa’: ambulatorio estivo; 223 utenti (124 residenti) in quattro mesi

Da comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

il Sindaco Guglielmo Caversazio e l’assessore Alessandro De Giovanni hanno ricevuto dalla P.A. Croce Verde la relazione conclusiva dell’ambulatorio turistico che quest’estate ha trovato casa nella piastra di Via G.B. Larco e che ha accolto residenti e non durante i fine settimana da sabato 6 giugno a mercoledì 30 settembre, con l’obiettivo di offrire una risposta ai casi di bassa complessità sanitaria e di ridurre gli accessi al Pronto Soccorso di Lavagna.

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