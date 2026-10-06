‘Santa’: Massimo Sorci presenta “Ottomila dal divano”

Dal Presidio del Libro di S. Margherita Portofino

A Santa Margherita Ligure il viaggio immaginario di Massimo Sorci tra gli Ottomila e le montagne di casa. Venerdì 9 ottobre, alle ore 18, nella sala Spazio Aperto di via dell’Arco 38, si parlerà di montagna a partire da “Ottomila dal divano” (Stefano Termanini editore). La Liguria ha una lunga e importante tradizione alpinistica. Una terra dove le montagne sono parte integrante del paesaggio e della cultura, a pochi passi dal mare. È in questo contesto che nasce l’incontro dedicato al libro Ottomila dal divano di Massimo Sorci, che sarà presentato a Santa Margherita Ligure, venerdì 9 ottobre, alle ore 18, nella sala Spazio Aperto di via dell’Arco 38. Durante l’incontro Antonio Luca Sorbello, del Presidio del Libro Santa Margherita Portofino, dialogherà con l’autore, partendo da una domanda: è possibile immaginare gli Ottomila senza andare in Himalaya?

In “Ottomila dal divano” la risposta è sì. L’autore percorre 116.000 metri di dislivello, l’equivalente delle quattordici montagne della Terra oltre gli 8.000 metri, restando però tra Liguria, Umbria, Alpi e Appennini. Le montagne di casa diventano così, grazie alla fantasia, grandi cime himalayane: il monte Fasce si trasforma nel Nanga Parbat, Torre Maggiore nel K2, il Gran Sasso nell’Everest. Anche il promontorio di Portofino entra in questo gioco tra realtà e immaginazione. Il libro racconta un viaggio fatto di camminate, spesso notturne, nel quale le imprese dei grandi alpinisti – da Hermann Buhl a Walter Bonatti, fino a Reinhold Messner – si intrecciano con la scoperta delle montagne più vicine. Un modo originale per parlare di alpinismo, ma anche di territorio: perché non sempre serve andare lontano per trovare grandi montagne; a volte basta cambiare lo sguardo su quelle che abbiamo vicino. L’appuntamento – aperto a tutti – è organizzato da Presidio del Libro Santa Margherita Portofino, Fondazione Il Mondo, BiblioVago, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure.

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