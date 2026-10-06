Sarzana: definita la riorganizzazione dello staff della sindaca Ponzanelli

Michela Moisè entra nello staff della sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli mentre Sofia Brandoli passa da 30 a 36 ore settimanali. La riorganizzazione approvata dalla giunta il 28 settembre trova ora attuazione in due provvedimenti del 5 ottobre: il decreto sindacale che individua la nuova collaboratrice e la determinazione dirigenziale che approva gli schemi di contratto per entrambe le componenti dell’ufficio. Lo staff resta quindi composto da due persone, con un avvicendamento seguito alle dimissioni volontarie di Alice Isoppo assunta insieme a Brandoli nel luglio 2023. La precedente delibera aveva definito il nuovo assetto senza indicare il nome della figura in ingresso, la cui scelta è stata formalizzata dalla sindaca dopo l’esame del curriculum di Moisè, acquisito dal Comune il primo ottobre.

La nuova collaboratrice viene inquadrata nell’Area degli istruttori, con il profilo di istruttore amministrativo e un contratto a tempo determinato da 30 ore settimanali, destinato a durare fino alla conclusione del mandato. La nomina di Moisè è avvenuta attraverso una scelta fiduciaria diretta della sindaca, secondo la disciplina richiamata nel decreto per gli uffici di supporto agli organi politici. Il provvedimento sottolinea che la collaboratrice potrà “solo ed esclusivamente collaborare con gli Organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativi” escludendo qualsiasi competenza gestionale. Le mansioni specifiche saranno definite con successive disposizioni interne, anche per quanto riguarda i rapporti con gli uffici comunali, gli altri enti, le istituzioni pubbliche e private e la cittadinanza. Resta espressamente esclusa l’assegnazione di compiti spettanti alle strutture dirigenziali, mentre i collaboratori dello staff dipendono direttamente dalla sindaca.

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