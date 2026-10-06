Sedici anni Fuori luogo. E sempre nel posto giusto

Sedici anni sono abbastanza per capire se un’idea ha davvero messo radici. Quella di Fuori Luogo, nel frattempo, è cresciuta insieme alle persone che l’hanno immaginata: una generazione di ragazzi diventati adulti senza perdere l’ambizione di costruire cultura con pazienza, mettendo in fila relazioni, artisti, pubblico e idee. È anche questo il piccolo miracolo di Fuori Luogo: aver mantenuto una visione alta e di lunga gittata proprio mentre intorno il mondo propina condizioni opposte, per non dire del tutto contrarie. In un tempo che premia i progetti facili da realizzare e ancora più facili da comunicare, il festival ha scelto con coerenza il lavoro di profondità, quello che ha bisogno di anni per lasciare un segno e di un rapporto continuo con la città per costruire davvero una comunità.

E la sedicesima edizione conferma questa direzione e rilancia. Dieci spettacoli mettono insieme grandi protagonisti della scena contemporanea e giovani artisti, mentre laboratori, incontri e momenti di confronto allargano il festival oltre il palcoscenico. Il Dialma si conferma così quell’hub culturale che Fuori Luogo ha contribuito a costruire negli anni, con una vocazione sempre più internazionale ma anche con un’attenzione precisa al rapporto con il pubblico spezzino. Una progettualità che non guarda soltanto alla prossima stagione, ma prova a mettere in relazione generazioni di artisti, linguaggi e pubblici diversi. È la traiettoria sulla quale si muove questa sedicesima edizione, come spiega la direttrice del festival Giulia Moretti, che ha raccolto il testimone da Andrea Cerri alcuni mesi fa: “Presentiamo al nostro pubblico una stagione che possa essere “di consolidamento”, fatta di spettacoli rodati e molto apprezzati nella passata stagione teatrale – come Atomica dei Muta Imago in apertura di stagione – a nuovi originali progetti come Camaleonti di Jonathan Lazzini, prodotto da Scarti e il felice ritorno, per la parte internazionale, di Werner Waas e Lea Barletti. Tanti gli artisti amatissimi dal nostro pubblico, tra cui Michela Lucenti e il suo Balletto Civile, Frosini/Timpano, Beatrice Schiros, Rita Frongia. Fuori Luogo continua così nel solco della tradizione ma getta dei semi per il futuro: partiranno quest’anno dei progetti complessi e importanti che coinvolgono partner internazionali, come quello con le Théâtre du Maillon di Strasburgo e accanto agli spettacoli trovano spazio La Scena Inclusa, festival di teatro e disabilità, i laboratori di visione e di critica teatrale Play the Critic, i laboratori di teatro e scenografia per under 18 e i progetti per la cittadinanza. Perché crediamo che il pubblico sia parte attiva dell’opera dal vivo”.













