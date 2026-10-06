Trasporto scolastico nel savonese, la protesta delle famiglie: caos abbonamenti, corse saltate e autobus sovraffollati

Savona/Finale L. Disagi su abbonamenti per gli studenti, corse che saltano, ritardi e autobus al limite della capienza. È la situazione denunciata da diverse famiglie che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale per accompagnare i propri figli a scuola. A farsi portavoce della protesta è Ivano Vitale, padre di una studentessa che frequenta un istituto a Finale Ligure.

La prima contestazione riguarda gli abbonamenti. Prima dell’inizio dell’anno scolastico la famiglia aveva acquistato un abbonamento annuale da 280 euro, non potendo più usufruire della formula da 220 euro relativa all’anno scolastico, utilizzata negli anni precedenti. “Ci siamo trovati obbligati a fare un annuale da 12 mesi che nemmeno utilizzeremo per intero”, spiega Vitale.

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