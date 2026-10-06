Ville con parco, attici sul mare e occasioni da ristrutturare: Arte vende il proprio patrimonio immobiliare in Riviera e a Genova

Genova. Dalle rinomate località della Riviera di Levante fino ai quartieri più serviti di Genova: Arte Genova ha aperto le procedure per il Libero Mercato e gli Alloggi di Pregio, ponendo in vendita una selezione di immobili accessibili alla totalità dei soggetti interessati, senza limiti di reddito o requisiti specifici di ammissione.
L’iniziativa si rivolge a chi intende individuare un’abitazione principale da personalizzare, un immobile da destinare a reddito oppure una residenza estiva lungo la costa ligure.