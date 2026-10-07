Ad Albenga parte “Saperi in Circolo”: alleanza tra generazioni per unire anziani e studenti tra memoria storica e digitale

Albenga. Il Comune di Albenga, d’intesa con l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura guidato da Marta Gaia, promuove con orgoglio il lancio di “Saperi in Circolo. Allenare la mente. Connettere i cuori. Abitare il territorio”.

Questa nuova iniziativa sociale e pedagogica, coordinata dall’Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori (AINSPED) e progettata dalla Pedagogista Stefania Trifilio, trova il suo fulcro operativo e il suo cuore pulsante presso il Centro Ricreativo Ausilia APS in Piazza Petrarca.

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