Affitta il B&B, ma l’ospite non se ne va: il caso Rebecchi arriva nella tv nazionale

Un appartamento in locazione per affitti brevi che, all’ipotetica fine del soggiorno, non viene più lasciato dall’ospite. Marco Rebecchi, titolare di un B&B a Valeriano di cui vi abbiamo già raccontato, è intervenuto ieri ai microfoni di “Diario del giorno” per raccontare all’inviato Francesco Mortola una vicenda che si trascina ormai da tempo e che adesso trova anche la ribalta nazionale. Rebecchi ha ribadito la necessità di giungere ad una legge per costringere a uscire chi occupa abusivamente un appartamento a uso turistico, ricordando la sua vicenda personale, non dissimile da tante altre capitate nel territorio italiano. Nonostante l’esposto presentato, Rebecchi sostiene di non poter rientrare nella disponibilità dell’immobile perché l’occupazione non viene considerata indebita. Da qui l’attesa per il procedimento in sede civile. “La persona che sta dentro non ha titolo per farlo – ha ribadito – le istituzioni non intervengono, mi costringono a versare i soldi per pagare acqua e luce, perché la legge mi vieta di staccare le utenze”.















Il cittadino ha da tempo avviato un percorso legale attraverso l’avvocato Tommaso Trapasso, ma nel frattempo chiede un intervento normativo che consenta di tornare in possesso dell’abitazione. Una situazione che, secondo Rebecchi, rischia di produrre conseguenze pesanti per chi gestisce una struttura ricettiva. Spiega così al format di Rete 4: “Si perde la fiducia nello Stato perché ci fanno sentire soli, abbandonati, a inseguire una giustizia che arriverà, forse, ma chissà quando”. Nel frattempo, spiega, “i danni si aggravano”, tra soldi non percepiti, l’impossibilità di riaffittare l’appartamento e l’obbligo di continuare a pagare le utenze. Rebecchi è un caso emblematico di un vuoto normativo che riguarda gli affitti brevi perché per queste tipologie lo Stato non prevede sfratti. E proprio il timore che episodi simili possano ripetersi è alla base della proposta di una nuova legge. “Se dovesse diffondersi la conoscenza di questo vuoto normativo, potremmo ritrovarci le case turistiche occupate”. E adesso che succede? “Siamo stati convocati in Tribunale dall’ufficiale giudiziario per la mediazione che non è andata a buon fine perché la controparte non si è presentata. Dobbiamo aspettare altri due mesi, re-inviare raccomandate e in caso di analogo epilogo si passa alle vie giudiziarie”, spiega Rebecchi.