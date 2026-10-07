Amiu, dal cda ok al bando per il nuovo direttore generale: Roberto Spera pronto ai saluti

Genova. Il Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova, riunito oggi, ha approvato il bando per la selezione del nuovo Direttore Generale della società. Con la decisione assunta dal CdA prende quindi avvio il percorso che porterà all’individuazione della figura chiamata a ricoprire la Direzione Generale di Amiu, secondo le modalità e i tempi previsti dalla procedura di selezione.

“L’approvazione del bando rappresenta un passaggio importante per Amiu – dichiara il presidente Paolo Macchi – e si inserisce in un percorso che deve garantire continuità e solidità alla guida dell’azienda. Desidero ringraziare Roberto Spera per il lavoro svolto alla Direzione Generale e per l’impegno con cui ha accompagnato Amiu in questi anni. Lo stesso Spera ha confermato oggi al Consiglio di Amministrazione la propria piena disponibilità a proseguire con il medesimo impegno fino alla conclusione del suo incarico, assicurando continuità alla gestione dell’azienda”. Il bando e tutte le informazioni relative alla procedura saranno pubblicati attraverso i canali istituzionali previsti.

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