Anziana insegue truffatrice in strada e si fa riconsegnare i gioielli rubati

Si è accorta in tempo dell’inganno e non si è data per vinta: ha inseguito la donna che le aveva sottratto i gioielli e se li è fatti restituire grazie all’aiuto dei passanti. La protagonista della vicenda è un’anziana spezzina, ottantenne, che oltre a recuperare il maltolto ha permesso ai Carabinieri di rintracciare e bloccare la truffatrice.

L’episodio risale a qualche giorno fa quando, nell’abitazione nel centro della Spezia dove vive l’anziana, è arrivata una telefonata: uno sconosciuto si è qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri e ha provato a mettere in scena il più classico dei raggiri. Nel corso della chiamata, la voce al telefono ha sostenuto che l’autovettura intestata al marito della donna era stata utilizzata per commettere una rapina e che, di conseguenza, era necessario verificare i gioielli in suo possesso per escludere responsabilità nella vicenda.

Nel giro di poco, alla porta si è presentata un’altra donna, una 39enne campana, alla quale sono stati consegnati i preziosi. La padrona di casa, però, ha intuito la truffa e si è lanciata all’inseguimento, attirando l’attenzione dei presenti una volta arrivata in strada. A quel punto la fuggitiva, messa alle strette, ha riconsegnato il maltolto, mentre un passante ha subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze.

La 39enne ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma la pattuglia del Nucleo Radiomobile era già in zona: è stata individuata e bloccata lungo viale Carducci, dove attendeva un bus diretto a Napoli, e denunciata per truffa.

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