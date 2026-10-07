Canzone d’autore, alla Claque torna il talent “Genova per voi” con incontri e musica dal vivo

Genova. Torna a Genova uno degli appuntamenti più attesi per la nuova canzone d’autore italiana con la tredicesima edizione di Genova per Voi, il celebre talent dedicato alla scrittura di testi e musiche ideato da Gian Piero Alloisio insieme a Claudio Buja e Franco Zanetti. L’iniziativa propone un intenso fine settimana di incontri d’autore, formazione professionale e grande musica dal vivo.

“La tredicesima edizione di Genova per Voi conferma il ruolo primario della nostra città nel panorama musicale e culturale italiano – afferma l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Genova continua a essere un vero e proprio laboratorio di talenti e di formazione d’eccellenza, capace di rinnovare una grande tradizione autorale e di proiettare i giovani verso traguardi di altissimo livello nell’industria musicale. Come amministrazione coorganizziamo e sosteniamo questo progetto che valorizza la creatività e la scrittura di qualità e, nel contempo, offre occasioni di approfondimento professionale e tutela dei diritti per le nuove generazioni. Un caloroso benvenuto a tutti i finalisti e ai giovani interpreti che daranno voce alla musica di domani”.

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