Centro culturale ex Fitram, consultazione pubblica per definire il modello di valorizzazione, utilizzo e gestione

Acquisire contributi per la definizione del modello di valorizzazione, utilizzo e gestione del centro culturale – denominato Giona – di cui il Comune ha avviato la realizzazione nell’area e nel capannone ex Fitram al Canaletto: questa la finalità dell’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato approvato oggi dal Comune della Spezia. La consultazione, si legge nella determina di approvazione, “riguarda gli spazi disponibili dell’area e del capannone, con particolare riferimento alla loro utilizzazione coordinata con il centro di registrazione musicale, il magazzino, gli spazi esterni e le funzioni già presenti nel complesso” e “ha finalità esclusivamente conoscitiva ed esplorativa. Non costituisce una procedura di affidamento, non comporta la formazione di graduatorie e non attribuisce ai partecipanti diritti, preferenze, aspettative, prelazioni o vantaggi nelle eventuali successive procedure ad evidenza pubblica”. Le informazioni frutto della consultazione, si legge ancora, “potranno essere utilizzate nella progettazione e nella predisposizione degli atti di una futura procedura ad evidenza pubblica, purché il loro impiego non falsi la concorrenza e non violi i principi di risultato, accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza”.

I contributi vengono raccolti attraverso un questionario che si apre chiedendo di esporre sinteticamente la propria proposta di valorizzazione e sviluppo del complesso ex Fitram; seguono quindi 17 quesiti, suddivisi in cinque ambiti: Profilo ed esperienza del proponente; Funzioni, pubblico e programmazione; Modello di gestione e sostenibilità; Piano economico finanziario di massima; Aspetti tecnici e autorizzativi.

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