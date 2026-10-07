Claudio Barontini a Lucca, tra fotografie e storie: venerdì la visita guidata al Palazzo delle Esposizioni

Claudio Barontini, fotografo che vive alla Spezia da oltre quarant’anni, sarà venerdì 9 ottobre alle ore 17 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca per una visita guidata alla mostra. Nel corso della visita Barontini racconterà come sono nate alcune delle fotografie esposte e gli incontri con i protagonisti dei suoi ritratti, tra cui Patti Smith, Sophia Loren, Franco Zeffirelli, Lindsay Kemp, Sylvester Stallone, Re Carlo III e Vivienne Westwood.

Il fotografo presenterà anche il ciclo Flâneur, con immagini realizzate a New York, Liverpool, in Costa Azzurra e in diverse località italiane, oltre al trittico inedito dedicato a Ilaria del Carretto, realizzato appositamente per la mostra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com