Coppa Italia Serie D, Il Millesimo inciampa di nuovo e viene eliminato: stravince la Sanremese 5-2

Sanremo. Il ‘mal di trasferta’ del Millesimo continua anche in Coppa Italia di Serie D. Contro la Sanremese arriva l’eliminazione dalla competizione. Un netto 5-2 che lascia ulteriori pensieri a Macchia e staff che, dopo il brillante avvio di inizio campionato per una neopromossa, devono iniziare a fare i conti con due risultati negativi ravvicinati.

Questa è una novità degli ultimi mesi per la squadra della Val Bormida che, negli ultimi anni, è sempre stata abituata a non avere particolari intoppi lungo il suo cammino. Due risultati negativi non sono la fine del mondo, soprattutto se sei una neopromossa, ma il non esserci abituati da parecchio, soprattutto in una competizione completamente nuova, potrebbe non aiutare. Nonostante ciò, il Millesimo rimane imbattuto al Viglino, dove domenica affronterà l’altra neopromosso Borgosesia.

» leggi tutto su www.ivg.it