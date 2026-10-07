Ericsson, i sindacati confermano la mobilitazione: “L’azienda non ha ritirato i licenziamenti”

Genova. Oggi in Ericsson si sono svolte le assemblee del personale: da quanto riferisce la Scl Cgil, la preoccupazione resta altissima perché l’azienda ha confermato la procedura di licenziamento nonostante l’annuncio di lunedì scorso.

“I fatti sono ben lontani dalle dichiarazioni della premier che hanno parlato di ritiro dei licenziamenti – ha spiegato Daniele Carchidi di Slc Cgil nazionale presente alle assemblee insieme alla segretaria generale Slc Cgil di Genova Sonia Montaldo e al segretario generale Cgil Genova Alessandro Pagano –. Nella giornata di ieri l’azienda ha nuovamente confermato la procedura secondo la quale i licenziamenti avverranno, seppur non in maniera coatta e prediligendo la volontarietà, condizione che comunque per il sito produttivo di Genova comporterà una riduzione di circa il 45% della attuale forza lavoro” ha dichiarato Carchidi.

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