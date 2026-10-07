Federparchi: “Bucci proceda con formalizzazione nuove governance delle aree protette regionali”

“Preoccupazione per l’allungamento dei tempi relativi alle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti Parco regionali destinati a sostituire quelli scaduti lo scorso 30 giugno”: la esprime Federparchi in una nota affidata al coordinatore Federparchi Liguria e consigliere nazionale dell’associazione Roberto Costa. “Le Comunità del Parco dei vari enti interessati (Parco Naturale Regionale Alpi Liguri, Parco Regionale Beigua Geopark, Parco Regionale dell’Antola, Parco Regionale di Portofino, Parco Regionale Montemarcello Magra Vara) – prosegue Costa – hanno espresso con tempestività le nomine di loro competenza e le commissioni deputate del Consiglio regionale si sono da tempo pronunciate in merito alle designazioni indicate dalla Regione Liguria”. Per quanto riguarda il Parco di Montemarcello, Magra e Vara, lo scorso 31 luglio la Comunità dal Parco ha formulato parere favorevole alla nomina alla presidenza dell’ente di Leonardo Paoletti. Nei giorni precedenti l’ex sindaco di Lerici era stato prima designato dalla giunta regionale quale rappresentate della Regione nel Consiglio del Parco (raggiungendo i consiglieri Umberto Galazzo, Luca Ponzanelli, Silvio Ratti e Filippo Zangani, eletti a giugno dalla Comunità del Parco), poi individuato dal presidente Bucci per ricoprire la carica di presidente del Parco con sede in via Paci a Sarzana.

“Attualmente i consigli di amministrazione uscenti hanno esaurito il loro status di prorogatio; di conseguenza agli enti Parco regionali viene al presente a mancare, in assenza delle nuove nomine, l’operatività necessaria per poter svolgere le loro piene attività istituzionali. Federparchi richiede pertanto cortesemente al presidente della giunta regionale di non protrarre ulteriormente l’attuale situazione di vacatio e di procedere con la formalizzazione delle nuove governance delle aree protette regionali”, conclude il coordinatore Federparchi Liguria.

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