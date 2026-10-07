Federparchi, l’appello a Bucci: “Formalizzi le nomine dei presidenti e dei consigli dei parchi liguri”

Genova. Federparchi Liguria esprime “preoccupazione” per l’allungamento dei tempi relativi alle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti parco regionali destinati a sostituire quelli scaduti lo scorso 30 giugno.

Gli enti interessati – parco naturale regionale Alpi Liguri, del parco regionale dell’Antola, del parco regionale di Portofino, del parco regionale Montemarcello Magra Vara – hanno espresso con tempestività le nomine di loro competenza, spiega Roberto Costa, coordinatore Federparchi Liguria e consigliere nazionale Federparchi, e le commissioni del Consiglio regionale si sono già pronunciate in merito alle designazioni indicate dalla Regione Liguria.

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