“La chiusura di un cerchio”: il percorso storico al Picco e la sua genesi sin dalla nascita della nuova tribuna

Un anno e mezzo di lavoro per dare forma alla memoria di 120 anni di storia dello Spezia. “The White Road” nasce con l’idea di completare il percorso già avviato all’interno del Picco con la tribuna dedicata ai Campioni del 1944 e la sala della Hall of Fame. A raccontarne la genesi è Emanuele Martera, fondatore e direttore creativo di Tub Design: “Il percorso nasce un anno e mezzo fa, con l’aiuto di Gianluca Parenti e Marco Mancinelli, con cui abbiamo iniziato a pensare ad un allestimento all’interno dello stadio Picco a completare quello che è un tour che coinvolge tutto l’impianto, con la zona dedicata alla squadra del 1944 e la sala dell’Hall of Fame”. Un progetto pensato quindi non come un elemento isolato, ma come una parte di un racconto più ampio della storia delle Aquile, proprio nell’anno delle celebrazioni per il 120esimo anniversario del club.

“Abbiamo diviso la stanza in due zone”, prosegue Martera a Città della Spezia . “La parete di sinistra in cui viene raccontata in maniera sintetica la storia dello stadio Picco, sia le storie di presidenti, allenatori e i calciatori con maggiori presenze e gol, oltre al sogno della Serie A”. Dall’altra parte, invece, trova spazio la memoria più concreta, fatta di maglie e trofei: “Nella parte di destra abbiamo allestito una zona assieme ai collezionisti con le maglie storiche dello Spezia, dalla prima annata fino all’attualità, e con le coppe vinte dallo Spezia nei suoi anni”. Un lavoro reso possibile anche dagli otto collezionisti spezzini Matteo Bancalari, Luca De Fonte, Gian Luigi Lungo, Marco Mozzachiodi, Gian Matteo Orlandi, Nicolò Orsini, Filippo Repetto e Simone Rutigliano, che hanno messo a disposizione i propri cimeli. Restano fuori dalla raccolta la Coppa del ’44, della quale è già presente una replica nella tribuna dei Vigili del Fuoco, e la Coppa Mattei, andata smarrita.

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