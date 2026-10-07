La Liguria celebra la giornata della salute mentale: incontri, sport, teatro e un pranzo comunitario

Genova. Sabato 10 ottobre in Liguria si celebra la giornata mondiale della salute mentale, appuntamento che prevede oltre 20 venti organizzati in tutta la regione da Azienda Tutela della Salute Liguria con il patrocinio di Regione Liguria e con il supporto degli enti del Terzo Settore.

Fulcro delle iniziative sarà l’evento in programma sabato mattina dalle ore 12,00 in galleria Mazzini a Genova, promosso dalla Consulta Salute Mentale con il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Un pranzo condiviso, nel quale ognuno porta qualcosa: per celebrare accoglienza, ascolto e inclusione.

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