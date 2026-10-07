La nautica cambia pelle: il Dltm guarda al futuro

La nautica del futuro passa da innovazione, sostenibilità e nuove competenze. È il messaggio emerso al Salone Nautico di Genova dal workshop “Nautitech in Liguria e B2B tra imprese innovative”, organizzato nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Italia-Francia Nautitech New Generation, al quale ha partecipato anche il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine. Il Dltm ha portato al confronto le proprie attività e diversi progetti sviluppati con imprese, università e centri di ricerca. Il presidente Lorenzo Forcieri ha insistito in particolare sulla necessità di rafforzare la filiera nautica e accompagnare le piccole e medie imprese verso i mercati internazionali, superando una dimensione legata soprattutto alla subfornitura. “Abbiamo notato che su questo punto c’è bisogno di lavorare, perché c’è una certa difficoltà delle piccole ad affrontare questo tema che però è essenziale per favorire la loro crescita, per uscire da un mercato fatto perlopiù di subfornitura e diventare capaci di affrontare i temi posti dalla globalizzazione e di competere anche nei mercati internazionali. Anche per questo, il Dltm ha lavorato molto intensamente nel 2026 per sviluppare una vera e propria partnership con le imprese canadesi del Québec, in particolare quelle afferenti al cluster Naval Québec. Cogliamo anche questa occasione per lanciare un appello alle Pmi liguri per farci pervenire la loro disponibilità alla prosecuzione di questo rapporto e dar vita a concrete collaborazioni sia in Italia che in Canada, sfruttando al meglio le opportunità che le dimensioni di questa provincia canadese ci offrono” ha sottolineato il presidente Forcieri.















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