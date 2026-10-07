Mozione sul nuovo asilo del Ponte di Arcola: “Palesi criticità, servono interventi urgenti”

I consiglieri comunali arcolani Paolo Magliani, Enrico Vesco, Gino Pavero, Brunella Righi e Carlo Gregorini hanno presentato unitariamente una mozione “per chiedere interventi urgenti e una visita dei genitori al nuovo asilo del Ponte di Arcola, in grave ritardo nella sua ultimazione ma aperto all’utilizzo dei bambini già dal 15 settembre scorso, inizio del nuovo anno scolastico”, si legge in una nota sull’iniziativa consiliare. Nella stessa si riferisce di un sopralluogo ispettivo effettuato dai consiglieri lo scorso 22 settembre, assieme agli assessori Sara Luciani, Massimiliano Nardi e Stefano Tabone e alla capogruppo di maggioranza Carmela Bianchini, “trovando palesi criticità del nuovo edificio realizzato accanto al plesso della scuola primaria del Ponte – si legge ancora -. Per non parlare della mensa e del refettorio, previsti nel vecchio asilo ‘Fidolfi’ e ancora in alto mare”.

“Il sopralluogo ha evidenziato grossi difetti di progettazione. Occorrono risposte immediate ai genitori dei bambini, alcuni dei quali hanno già richiesto il ritiro dell’iscrizione dei propri figli – afferma nella nota il consigliere Magliani -. Sono stati adoperati soldi del Pnnr per realizzare un nuovo edificio a dir poco incompleto: ingresso stretto, impianto di ventilazione eccessivamente rumorosa, porte ancora da regolare, finestre enormi senza tendaggio, una delle tre aule più simile a un corridoio e con porta di accesso direttamente sulle scale come via di fuga. E poi servizi igienici senza divisori, mancanza di spazio comune e molte altre problematiche emerse a un solo e semplice colpo d’occhio. Tutto questo mentre il fiore all’occhiello delle nostre scuole, l’asilo Fidolfi, veniva cancellato per fare spazio a una mensa che ancora non c’è, dato che i bambini dovranno mangiare nelle proprie aule e con pasti realizzati da una ditta esterna. Dulcis in fundo il traffico stradale assurdo all’ora di ingresso del mattino, che sarà incrementato dal prossimo lunedì per via dell’apertura della banca nella piazza 2 giugno”.

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