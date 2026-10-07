Musica e canto per superare le barriere: Linda Marchetti porta “Oltre il limite” al Civico

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo civico, “Oltre il limite”, lo spettacolo ideato e curato da Linda Marchetti e organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Consiglio Regionale Liguria, con il patrocinio del Comune della Spezia. L’evento si terrà sabato 24 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro Civico e sarà interamente gratuito e aperto al pubblico. Lo spettacolo alternerà esecuzioni musicali, momenti cantati, letture di testi e proiezioni fotografiche. Il repertorio comprenderà composizioni classiche, brani contemporanei e canzoni italiane e internazionali.

Protagonista della serata sarà Linda Marchetti, giovane artista che coltiva fin dall’infanzia la passione per la musica. Il suo percorso è iniziato all’età di tre anni, quando ha ricevuto in dono dal padre una tastiera giocattolo, primo strumento con il quale si è avvicinata al mondo musicale. Nel corso degli anni ha approfondito lo studio del pianoforte, scelto come primo strumento al liceo musicale, affiancandovi, a partire dai nove anni, lo studio del canto. La sua formazione si è progressivamente arricchita anche con la scrittura di testi e la composizione di brani originali.

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